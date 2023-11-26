Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський потужним ударом вразив ворота Фрозіноне у матчі 13 туру чемпіонату Італії. Це його перший гол за Дженоа і дебютний у сезоні 2023/24.

Українець зрівняв рахунок на 38-й хвилині поєдинку Фрозіноне – Дженоа, забивши у своєму фірмовому стилі.

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Маліновський розігнав атаку "грифонів", однак трохи забарився та ледь не втратив м'яч. Друга хвиля атаки стала результативною: Френдруп після передачі від захисника зумів проштовхнути м'яч на Руслана, а той потужним ударом без підготовки вразив ворота суперника.

Ruslan Malinovskyi... What a goal!



Frosinone 1-1 Genoapic.twitter.com/j1w65IfpmL — FootColic ️ (@FootColic) November 26, 2023

Додамо, що це перший гол Маліновського у поточному сезоні. До цього українець провів 11 матчів за Дженоа у цій кампанії, відзначившись 2 асистами.

Дженоа не втримала нічию, пропустивши в компенсований час, але Руслан став найкращим у складі своєї команди. Оцінка SofaScore – 7.9.

Окрім гола, українець також влучив у каркас воріт, віддав один пас під удар і двічі вдало пішов у дриблінг. Маліновський виграв 50% дуелей і тричі вступав у відбір.