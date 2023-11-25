"Сподіваємося, що Маліновський може бути більш рішучим. Це моє прохання. Він повинен бути рішучим на певних ділянках поля, на стандартах.

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Команді дуже потрібні його якість та потужний удар. Ми всі розраховуємо на Руслана", – цитує Альберто Джилардіно Pianetagenoa1893.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський після повернення в Італію з Франції зіграв в 11 матчах за Дженоа. В активі українського півзахисника дві результативні передачі.

"Грифони" наразі перебувають на 13 сходинці, маючи у своєму активі 14 очок. В неділю, 26 листопада, Дженоа зіграє проти Фрозіноне.

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