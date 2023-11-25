"Дуже потрібні його якість та потужний удар": тренер Дженоа розсекретив, чого чекає від Маліновського
Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно розповів, що вимагає від українського півзахисника Руслана Маліновського.
"Сподіваємося, що Маліновський може бути більш рішучим. Це моє прохання. Він повинен бути рішучим на певних ділянках поля, на стандартах.
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Команді дуже потрібні його якість та потужний удар. Ми всі розраховуємо на Руслана", – цитує Альберто Джилардіно Pianetagenoa1893.
Нагадаємо, що Руслан Маліновський після повернення в Італію з Франції зіграв в 11 матчах за Дженоа. В активі українського півзахисника дві результативні передачі.
"Грифони" наразі перебувають на 13 сходинці, маючи у своєму активі 14 очок. В неділю, 26 листопада, Дженоа зіграє проти Фрозіноне.
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