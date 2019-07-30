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Малиновский филигранным ассистом помог Аталанте разгромить Норвич

23:15 93 Читати українською
Малиновский филигранным ассистом помог Аталанте разгромить Норвич
Норвич – Аталанта – 1:4

Аталанта одержала волевую победу над Норвичем в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Норвич – Аталанта – 1:4

Голы: Кантвелл, 16 – Муриель, 45, 62, Пашалич, 85, Муса, 90+1

Швед забил фантастический гол в Лиге чемпионов, ярко дебютировав за Селтик

Малиновский начинал отчетный поединок на скамейке запасных, но еще в течение первого тайма заменил Иличича, который получил травму.

Норвич вышел вперед в начале поединка, но еще до перерыва бергамаски сравняли счет, а во второй половине забили в ворота британцев еще 3 мяча.

К слову во время последнего гола в этом матче Малиновскому в который раз удалось ассистировать партнёру. Руслан получил мяч в середине поля, эффектно обыграл соперника и вывел Мусу один на один с голкипером, а юный форвард Аталанты реализовал момент.

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