До вчорашнього дня Марсель мав 9-матчеву безпрограшну серію (7 перемог і 2 мирові) у чемпіонаті. Проте Ніцца, яка йде восьмою у турнірній таблиці, обірвала впевнену ходу "олімпійців", здобувши перемогу з рахунком 3:1.

Фірмова гармата Маліновського у відеоогляді матчу Марсель – Ніцца – 1:3

Єдиним голом Марселя у поєдинку відзначився Маліновський, який вийшов на поле по перерві. Руслан провів хороший матч, отримавши високі оцінки від аналітичних порталів та похвалу від преси.

Після матчу 29-річний українець звернувся до фанатів у Twitter. "Добраніч, Марселю. Ми повернемося сильнішими. Вперед, командо", – написав він.

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