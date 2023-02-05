Марсель та Ніцца зустрічались в рамках 22-го туру Ліги 1. Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 22 тур

Марсель – Ніцца – 1:3

Голи: Маліновський, 60 – Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85

Марсель мав шанс відірватися від Ланса і наблизитися до ПСЖ бодай на відстань 5 очок. Суперник здавався зручним. Ніцца набрала непогану ходу в чемпіонаті, але виїзд на Велодром останніми роками був жахіттям для "орлят" – 5 поразок поспіль.

Руслан Маліновський випав з основи Марселя. Формально місце українця забрав 35-річний Дімітрі Пайє. Господарі потужніше розпочали матч і мали свої моменти. Пайє з хорошої позиції влучив у захисника, а удар Ундера парирував Шмейхель. Ніцца відповіла спробою Діопа над воротами. Поступово гра вирівнялась, тому нічия здавалася логічним підсумком першої половини. Втім, оборона Марселя примудрилась двічі пропустити за 6 хвилин.

Голи вийшли дуже схожими. Пау Лопес двічі відбивав м'яч перед собою, а захисники не встигали накривати добивання. Першим провансальців покарав Діоп, після чого забули і Лаборда. Форвард найбільше у кар'єрі любить карати саме Марсель – 6 гол.

Ігор Тудор не міг миритися з такою ситуацією і провів 2 заміни у перерві. Маліновський/Санчес вийшли замість Пайє/Вітіньї. Гра Марселя відразу стала жвавішою, а Руслан виділявся ледь не найбільше. Українець могутнім ударом перевірив на міцність корпус Тодібо, також якісно виконував стандарти. На 60-й хвилині Маліновському нарешті пощастило забити перший м'яч за Марсель. Клос пронісся флангом і викотив передачу в район пенальті, де була порожнеча і українець. Чіткий удар з улюбленої лівої – 1:2.

Марсель понісся рятувати очки. Захисники заблокували ще один удар Маліновського, Санчес з вбивчої позиції махнув повз м'яч, а постріл Клоса забрав Шмейхель. Господарі надто захопились навалою і пропустили втретє. Браїмі змістився з флангу і з-під Балерді розкішно поцілив під дальню стійку. Весь запал підопічних Тудора "здувся" – довелося миритися з першою за 3,5 місяці поразкою в чемпіонаті. У Марселя і Ланса залишається по 46 очок, а ПСЖ вже в космосі (54 пункти).