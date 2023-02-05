Маліновський забив перший гол за Марсель – Франція побачила фірмову гармату українця
23:14 - Читать на русском
Руслан Маліновський нарешті "розмочив" лік своїх голів після переїзду у Лігу 1.
Хавбеку збірної України знадобився шостий матч за Марсель, щоб відзначитися.
Маліновський розпочав гру проти Ніцци у запасі, але вийшов рятувати ситуацію по перерві. На 60-й хвилині саме Руслан вразив ворота "орлят". Правий латераль Клос покотив у центр карного майданчика, звідки українець одним дотиком лівої вліпив під стійку – без шансів для Шмейхеля!
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