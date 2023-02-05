Руслан Маліновський нарешті "розмочив" лік своїх голів після переїзду у Лігу 1.

Хавбеку збірної України знадобився шостий матч за Марсель, щоб відзначитися.

Маліновський розпочав гру проти Ніцци у запасі, але вийшов рятувати ситуацію по перерві. На 60-й хвилині саме Руслан вразив ворота "орлят". Правий латераль Клос покотив у центр карного майданчика, звідки українець одним дотиком лівої вліпив під стійку – без шансів для Шмейхеля!