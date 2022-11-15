Минулого літа провансальці вже намагалися домовитися про трансфер українця, але клуби так і не змогли досягти консенсусу. Маліновський залишився в Аталанті, де отримує обмаль шансів від Джан П'єро Гасперіні.

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За інформацією L’Équipe, Марсель знову готовий допомогти українцю з ігровою практикою. Взимку французи знову спробують підписати 29-річного гравця. Цього разу клуб буде працювати старанніше, адже в Маліновському бачать заміну для Аміна Аріта. Марокканець порвав хрестоподібні зв'язки і вилетів до кінця сезону.

До слова, у нинішній кампанії Руслан Маліновський 14 разів виходив на поле в матчах за Аталанту (переважно це були виходи на заміну). За 538 зіграних хвилин футболіст встиг забити 1 гол та віддати 2 асисти.

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