Будущее полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Бергамо под огромным вопросом. С приближением трансферного окна становится все больше слухов.

У 29-летнего украинца есть все шансы покинуть Аталанту, информирует Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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Бергамаски включили Руслана в список игроков на выход, поэтому рады были бы его продать. Источник отмечает, что у полузащитника есть предложения из АПЛ, но не уточняет клубы. Ранее среди претендентов называли Тоттенхэм и Ноттингем Форест.

Кроме Малиновского, в "жертву принесут" вингера Жереми Бога (возможна аренда) и центрфорварда Дувана Сапату.

В текущем сезоне украинец потерял статус основного, приняв участие в 14 матчах команды (отличился голом и двумя ассистами).