"Передусім, приємно, що виграли вчора, і я забив переможний гол такій команді, як Ювентус. Для Аталанти, всього міста і клубу це дуже важлива перемога, 20 років не вигравали у Ювентуса. Всі раді перемозі, а мені, звичайно ж, приємно забити такій команді і здобути три очки для команди.

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Ми продовжуємо боротьбу за Лігу чемпіонів, в цьому році дуже насичений сезон виходить. Багато команд претендують на Лігу чемпіонів. У нас залишилося сім фіналів, у яких ми повинні взяти максимум очок і потрапити в Лігу чемпіонів. Вчорашня гра допомогла нам в цьому. Сподіваюся, ми будемо і далі продовжувати так грати", – цитує Маліновського ТК Футбол.

До слова, після 31-го туру Аталанта посідає третє місце в Серії А, маючи у своєму активі 64 очки. Окрім того, Аталанта пробилася у фінал Кубка, де зіграє з Ювентусом. Цьогоріч в Італії дуже велика щільність на вершині турнірної таблиці – якщо Лаціо виграє перенесений матч проти Торіно, то між другою та шостою командами ліги буде лише 6 очок.

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