"Прежде всего, приятно, что выиграли вчера, и я забил победный гол такой команде, как Ювентус. Для Аталанты, всего города и клуба это очень важная победа, 20 лет не выигрывали у Ювентуса. Все рады победе, а мне, конечно же, приятно забить такой команде и добыть три очка для команды.

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Мы продолжаем борьбу за Лигу чемпионов, в этом году очень насыщенный сезон получается. Многие команды претендуют на Лигу чемпионов. У нас осталось семь финалов, в которых мы должны взять максимум очков и попасть в Лигу чемпионов. Вчерашняя игра помогла нам в этом. Надеюсь, мы будем и дальше продолжать так играть", – цитирует Малиновского ТК Футбол.

К слову, после 31-го тура Аталанта занимает третье место в Серии А, имея в своем активе 64 очка. Кроме того, Аталанта пробилась в финал Кубка, где сыграет с Ювентусом. В этом году в Италии очень большая плотность на вершине турнирной таблицы – если Лацио выигрывает перенесенный матч против Торино, то между второй и шестой командами лиги будет только 6 очков.

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