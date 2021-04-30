Аталанта підбиває підсумки квітня, який став успішним для команди Гасперіні.

Лідер збірної України Руслан Маліновський потрапив до списку претендентів на найкращого гравця квітня в Аталанті.

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За місяць 27-річний хавбек продемонстрував неймовірну статистику – 3 голи та 5 асистів. Варто відзначити, що у березні саме українець здобував цю нагороду. Проголосувати за Руслана можна за посиланням.

Після 33 турів Серії А Аталанта розташувалась на другій сходинці турнірної таблиці, відірвавшись від Наполі та Ювентуса на два очки.

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