Аталанта номінувала Маліновського на найкращого гравця квітня – українець може забрати нагороду другий місяць поспіль
20:42 - Читать на русском
Аталанта підбиває підсумки квітня, який став успішним для команди Гасперіні.
Лідер збірної України Руслан Маліновський потрапив до списку претендентів на найкращого гравця квітня в Аталанті.
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За місяць 27-річний хавбек продемонстрував неймовірну статистику – 3 голи та 5 асистів. Варто відзначити, що у березні саме українець здобував цю нагороду. Проголосувати за Руслана можна за посиланням.
Після 33 турів Серії А Аталанта розташувалась на другій сходинці турнірної таблиці, відірвавшись від Наполі та Ювентуса на два очки.
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