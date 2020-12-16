Ювентус розписав нічию з Аталантою (1:1) в 12 турі Серії А. Огляд матчу та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Обидві команди здали в порівнянні з попередніми сезонами. Ювентус мало пропускає, але демонструє невиразний футбол під керівництвом недосвідченого Андреа Пірло. Аталанта втратила у потужності, а погіршив ситуацію конфлікт між Джан П'єро Гасперіні та Папу Гомесом.

Капітан бергамасків сьогодні знову залишився в запасі, а от Руслан Маліновський, який на вихідних провів прекрасний матч проти Фіорентини, вдруге поспіль вийшов у стартовому складі. Українець вже звично закрив позицію справа в атаці поруч з Дуваном Сапатою.

Вже в дебюті зустрічі Маліновський опинився в центрі уваги, коли заробив гострий штрафний. Виконав його, щоправда, Руслан погано – пробив значно вище воріт. Роналду відразу відповів аналогічним ударом на трибуни після провалу в обороні гостей і активності Морати (за ним по всьому полю щільно грав Ромеро).

Іспанський форвард дуже старався, багато працював, але в ключовий момент виставив себе посміховиськом. Альваро вдвох з Кріштіану вирвався на ворота Аталанти, але спершу віддав жахливий пас партнеру, а потім зганьбився, граючи п'ятою на добиванні.

Аталанта намагалася вмикати високий пресинг, в якому Маліновський періодично губився (хоча в середині тайму класно зіграв у відборі на чужій половині та започаткував перспективну атаку). Краще виглядав Пессіна, який давав необхідну агресію без м'яча, підігрував у темп партнерам і завершував атаки непоганими ударами.

Гості чимало помилялися в передачах, зокрема на власній половині. Чим провокували небезпеку на ворота Голліні. Одна з таких втрат стала фатальною – Паломіно обрізався в центрі поля, Бентанкур перехопив м'яч і відпасував К'єзі, а той фантастичним пострілом з-за меж штрафного поцілив точно в "дев'ятку".

Аталанта створювала більше моментів, але в суперника вони були на порядок гострішими. Ювентус пильнував вільні зони, тому доводилося бити з невигідних позицій. Маліновський використовував найменшу можливість, щоб розрядити свою гармату. Вигриз м'яч на фланзі та пробив у ближній кут – трішки повз ціль; приклався зі штрафного – на місці Щенсни.

На старті другого тайму Мората не реалізував черговий супершанс. Вони з Маккенні прорвали правий фланг оборони Аталанти, американець вивів Альваро сам на сам з голкіпером, але форвард примудрився влучити в обличчя Голліні.

Ситуація на полі змусила Джан П'єро Гасперіні рано кинути в бій Папу Гомеса. Аргентинець спробував оперативно налагодити позиційну атаку Аталанти. Не сказати, що вдалося, але Папу посприяв голу Фройлера. Поки капітан стягнув на себе увагу суперників у центрі поля, швейцарець підхопив м'яч і забив гол неймовірної краси (здалеку, від поперечини), зрівнявши рахунок.

Ювентус вже через дві хвилини отримав шанс відновити перевагу – К'єза заробив пенальті, але удар Роналду з позначки майстерно парирував Голліні. А в наступній атаці голкіпер Аталанти закріпився в статусі героя, потягнувши важкий удар Морати після класної комбінації "б'янконері".

Аталанта відчула слабину господарів і побігла в атаку виривати перемогу. Організувати щось осмислене швидко не вдалося, і Маліновський мусить розділити відповідальність за це. Українець зморився й не найкращим чином розпоряджався м'ячем, зажовував темп, віддавав неточні передачі.

На 70-й хвилині Руслан поступився місцем Олексію Міранчуку. З появою росіянина Аталанта створила 5-хвилинну пожежу в штрафному майданчику туринців. На піку гостроти Ромеро розстрілював ворота Ювентуса, але Щенсни в ефектному стрибку витягнув м'яч. Незабаром поляк врятував Юве ще й після удару Гомеса.

Під завісу поєдинку Аталанта атакувала більше, але господарі також не мирилися з нічиєю та змушували Голліні вступати в гру. Втім, зусилля обох команд були марними – голкіпери відпрацювали майже безпомилково, а рахунок так і не змінився. Нічия! Ювентус набрав 24 очки та наздогнав Інтер (у Мілана +3 і матч в запасі), Аталанта з 18 балами залишилася за межами зони єврокубків.

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