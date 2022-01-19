Кубок африканських націй, 3-й тур

Група D

Гвінея-Бісау – Нігерія – 0:2

Голи: Садік, 56, Трост-Еконг, 79

Єгипет – Судан – 1:0

Гол: Абдельмонем, 35

У завершальному турі фаворити здобули синхронні перемоги і вийшли з групи. Нігерія гарантувала собі плей-офф заздалегідь, але милувати Гвінею-Бісау не збиралась. Рахунок відкрив Умар Садік. Форвард Альмерії отримав зручну передачу від Іхеаначо та точно пробив у нижній кут. Усі питання зняв Трост-Еконг – 0:2. Нігерія є і залишиться єдиною командою цьогорічного КАН, яка завершила груповий етап з максимумом очок.

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Єгипту для перемоги над Суданом вистачило одного вдалого пострілу – центрбек Абдельмонем підключився на кутовий і головою замкнув подачу Саїда. Мохамед Салах провів відверто посередню гру, залишаючи надії на кращий плей-офф.

Судан фінішував останнім, але й Гвінея-Бісау може пакувати валізи додому – одного очка ніяк не вистачає, щоб пробитися у четвірку найкращих третіх команд.

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