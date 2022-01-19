Єгипет склав компанію унікальній Нігерії у плей-офф КАН – жертви грандів попрощалися з турніром
Група D Кубка африканських націй цілком виправдала попередні прогнози.
Кубок африканських націй, 3-й тур
Група D
Гвінея-Бісау – Нігерія – 0:2
Голи: Садік, 56, Трост-Еконг, 79
Єгипет – Судан – 1:0
Гол: Абдельмонем, 35
У завершальному турі фаворити здобули синхронні перемоги і вийшли з групи. Нігерія гарантувала собі плей-офф заздалегідь, але милувати Гвінею-Бісау не збиралась. Рахунок відкрив Умар Садік. Форвард Альмерії отримав зручну передачу від Іхеаначо та точно пробив у нижній кут. Усі питання зняв Трост-Еконг – 0:2. Нігерія є і залишиться єдиною командою цьогорічного КАН, яка завершила груповий етап з максимумом очок.
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Єгипту для перемоги над Суданом вистачило одного вдалого пострілу – центрбек Абдельмонем підключився на кутовий і головою замкнув подачу Саїда. Мохамед Салах провів відверто посередню гру, залишаючи надії на кращий плей-офф.
Судан фінішував останнім, але й Гвінея-Бісау може пакувати валізи додому – одного очка ніяк не вистачає, щоб пробитися у четвірку найкращих третіх команд.
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