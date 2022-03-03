"Українські міста перебувають в облозі. Люди живуть під землею в укриттях, серед них є чимало дітей. Моя тітка сиділа під землею 4 дні, не виходячи звідти.

"Українці борються за свою незалежність і свободу": Шевченко підтримав санкції проти росіян і просить допомоги

Мама живе біля аеропорту, яке бомбили росіяни. Вона зателефонувала мені о 4-й ранку і сказала, що будинок трясеться. Бракує слів, щоб описати всю ситуацію. Те, що переживає зараз Україна, є одним із найважчих моментів у її історії. Дуже потрібна допомога. Дякую всім, хто допомагає, але потрібно більше. Будь-яке зволікання може стати смертельним.

Що я думаю про Путіна? Він – вбивця. Зараз Україна є мішенню, бо має спільний кордон із Росією. Але хто буде наступним?" – передає слова Шевченка Gianluca Di Marzio з посиланням на Repubblica.

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