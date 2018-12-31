toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Малага може заплатити за Селезньова півмільйона євро

09:28 197 Читать на русском
Малага може заплатити за Селезньова півмільйона євро
Євген Селезньов / Фото ФФУ

Український нападник Акхісара Євген Селезньов все ближчий до переїзду в чемпіонат Іспанії.

Іспанська Малага серйозно налаштована підписати Євгена Селезньова, повідомляє ElDesmarque.

Селезньов став пріоритетним варіантом для Малаги

За інформацією видання, представник Сегунди заплатить Акхісару за українського форварда 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Селезньов знаходиться за крок від того, щоб покинути Акхісар. Головний тренер турецького клубу заявив, що не розраховує на українського форварда.

В поточному сезоні Сегунди Малага посідає третю сходинку, маючи в активі 36 очок.

Шальке готує трансферну революцію – Коноплянка і Ко можуть звільнити місце новому улюбленцю Тедеско та зірці Ювентуса

Теги
Трансфери Іспанія Українці за кордоном Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
16
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук