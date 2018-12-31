Малага може заплатити за Селезньова півмільйона євро

Український нападник Акхісара Євген Селезньов все ближчий до переїзду в чемпіонат Іспанії.

Іспанська Малага серйозно налаштована підписати Євгена Селезньова, повідомляє ElDesmarque.

Селезньов став пріоритетним варіантом для Малаги

За інформацією видання, представник Сегунди заплатить Акхісару за українського форварда 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Селезньов знаходиться за крок від того, щоб покинути Акхісар. Головний тренер турецького клубу заявив, що не розраховує на українського форварда.

В поточному сезоні Сегунди Малага посідає третю сходинку, маючи в активі 36 очок.

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