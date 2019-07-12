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Бланко Лещук попросив Шахтар відпустити його в Малагу

11:56 883 Читать на русском
Бланко Лещук попросив Шахтар відпустити його в Малагу
Густаво Бланко Лещук / фото: ФК Малага

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук не бачить свого майбутнього у складі "гірників".

Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук заявив про бажання покинути команду і попросив керівництво відпустити його до Малаги, передає La Opinion de Malaga.

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27-річний аргентинець проводить передсезонний збір з "гірниками", але розуміє, що не матиме багато ігрового часу через Жуніора Мораєса і Оларенваджу Кайоде.

Зазначимо, що у Бланко Лещука залишився рік контракту з Шахтарем, тому "гірники" не хочуть віддавати його в оренду в Малагу, а оформити повноцінний трансфер, але іспанський клуб не може собі цього дозволити.

Нагадаємо, у минулому сезоні Бланко Лещук провів за іспанську Малагу 42 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.

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