Малага может прекратить существование – владелец клуба и его семья получают немалую зарплату несмотря на долги

"Анчоусы" вскоре могут исчезнуть с футбольной карты Испании.

У Малаги серьезные проблемы с финансированием, сообщает Marca.

Бланко Лещук попросил Шахтер отпустить его в Малагу

Клубу нужно заработать около 20 млн евро, чтобы соответствовать требованиям Ла Лиги. Сейчас зарплатная ведомость составляет около 25 млн евро в год, в то время как лига позволит Малаге тратить на зарплаты только 10-12 млн.

Основной акционер Абдулла бин Нассер аль-Тани не реагирует на жалобы руководства и фактически отказался от клуба. В то же время шейх и его дети, входящие в совет директоров Малаги, исправно получают свою зарплату, которая составляет 1,44 евро. Ла Лига уже сделала несколько предупреждений "анчоусам", и если соответствующие меры не будут приняты, то клуб может прекратить существование.

Селезнев существенно потерял в цене после неудачного вояжа в Малагу

Напомним, в прошлом сезоне цвета Малаги защищали Евгений Селезнев и Густаво Бланко Лещук. Украинец пытается разорвать свой контракт, а аргентинец уже вернулся в состав донецкого Шахтера.