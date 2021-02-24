"Очевидно, що всі дивляться на Ерлінга як на одну з потенційних нових зірок майбутнього. Дуже важко робити те, що йому вдається у такому віці і на такому рівні. Він буде одним з майбутніх зірок наступного десятиліття. Ми бачимо, що такі зірки, як Ібрагімовіч, Роналду та Мессі наближаються до епохи, коли всі запитують себе: "Як довго ми можемо ще радіти їм?". Тож усі шукають нове покоління.

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Максимум 10 клубів можуть дозволити собі придбати Холанда і надати платформу, яка була б привабливою після Дортмунда... Чотири з цих клубів – англійські. Я не думаю, що у світі є спортивний директор чи тренер, якого б Ерлінг не цікавив. Це те саме, що сказати: "Чи є команда Формули-1, якій не був би цікавий Льюїс Хемілтон?" – сказав Райола в коментарі ВВС.

Зазначимо, що Холанд провів 25 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 27 голів та 7 асистів. Чинний контракт норвежця з Борусією Д розрахований до літа 2024 року, ціна за Transfermarkt – 110 млн євро.

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