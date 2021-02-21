Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд вже визначився із побажаннями у випадку переходу в літнє трансферне вікно.

Норвежець прагне заробити вражаючі 90 млн євро за майбутні 5 років у складі нового клубу, повідомляє Daily Star.

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Таким чином, майбутній клуб має виплачувати 18 млн євро на рік. Цікаво, що самому Холанду з урахуванням податків дістанеться лише половина від цієї суми – 9 млн. Наразі Ерлінг заробляє 4 млн євро на рік у Борусії Д. Головним претендентом на форварда є Реал, а також Манчестер Юнайтед та Челсі.

Зазначимо, що нападник провів 25 матчів у складі "джмелів" у поточному сезоні, записавши до свого активу 27 голів та 7 асистів.

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