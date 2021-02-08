"Даємо шанс молодим. Вони у нас грають на зборах, це теж потрібно заслужити. Павлюк є молодий, Сємілєт. Він зараз на зборах з нами вже прізвище поміняв на "Восьмилєт", тому що вже рік з нами тренується. Наступного року вже буде "Дев'ятилєт". Так піде і в 20 заграє, можливо.

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Нинішня молодь зовсім інша. Це ми раніше були дурними, наївними, однаково отримували гроші, могли піти, погуляти. А вони зараз знають, що гратимеш – будеш отримувати мільйони, а не гратимеш – 100 доларів.

Зараз можливості такі – ти два рази набиваєш і вже можеш за кордон поїхати. Якщо три рази набиваєш – перейти в сильніший чемпіонат. У нас це було неможливо", – сказав Максимов у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Ворскла пішла на зимову паузу на п'ятій сходинці турнірної таблиці, набравши 20 очок. Вже наступної неділі, 14 лютого, підопічні Максимова проведуть перший офіційний поєдинок у новому році – у рамках 14-го туру полтавці зіграють на виїзді з львівським Рухом.

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