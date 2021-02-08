"Даем шанс молодым. Они у нас играют на сборах, это тоже нужно заслужить. Павлюк есть молодой, Семилет. Он сейчас на сборах с нами уже фамилию поменял на "Восьмилет", потому что уже год с нами тренируется. В следующем году уже будет "Девятилет". Так пойдет и в 20 заиграет, возможно.

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Нынешняя молодежь совсем другая. Это мы раньше были глупыми, наивными, одинаково получали деньги, могли пойти, погулять. А они сейчас знают, что будешь играть – будешь получать миллионы, а не будешь – 100 долларов.

Сейчас возможности такие – ты два раза набиваешь и уже можешь за границу уехать. Если три раза набиваешь – поехать в чемпионат посильнее. У нас это было невозможно", – сказал Максимов в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Ворскла ушла на зимнюю паузу на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 20 очков. Уже в следующее воскресенье, 14 февраля, подопечные Максимова проведут первый официальный поединок в новом году – в рамках 14-го тура полтавчане сыграют на выезде со львовским Рухом.

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