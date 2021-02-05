"А хто у нас прийшов? Олів'є Тілль прийшов. Георгій Цітаішвілі на правах оренди прийшов. Повернувся Луїзао. От і все. Три людини – це не багата трансферна політика. Запрошували футболістів на перегляд, але вони не підійшли. Така ситуація. Річка не повинна застоюватися, щоб не засмердітись.

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Цітаішвілі? Запросили в команду чемпіона світу U-20 без перегляду. Футболіст пограв. Він хоче ігрову практику, оскільки в Динамо не завжди грав. У нас у нього буде більше часу, він допоможе нам. Це нестандартний футболіст, він приймає нестандартні рішення. Гравці, які можуть віддати пас, цінуються тренерами.

Чи зможе він зіграти проти Динамо? Це не до мене питання. Я думаю, що навряд чи", – сказав Максимов у програмі "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме за Ворсклу до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо лише чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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