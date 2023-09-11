– Контракт не підписаний, але перехід у СК Дніпро-1 – справа часу?

– Ну так, так воно і є.

– Я знаю, що перемовини тривали недовго, і ви швидко погодились перейти в СК Дніпро-1?

– Я починав у Дніпрі, провів там 3 роки. Хороший був час: ми грали в єврокубках. Для мене це не чужа команда.

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– Як оціните старт Дніпра-1 та рівень футболістів?

– Команда дуже добра. Хороші футболісти, але був час, коли вони довго виїжджали з країни, грали не на своєму полі. Це було погано для команди. Стан Дніпра-1 зараз не найкращий – програли ті ігри, які хотілось би виграти. Вони хотіли грати у Лізі чемпіонів, Лізі Європи.

– Який рецепт того, щоб вивести команду з того стану, де вона зараз? Був розрахунок на єврокубки. Як знайти мотивацію?

– Найголовніше – підняти дух. Щоб вони відчули, що життя на цьому не закінчується, треба рухатися далі. Все залежить від тренерського штабу, від команди.

– З керівництвом Звягеля ви легко домовилися? У команди було амбітне завдання вийти у Першу лігу.

– Коли я домовився з Дніпром-1, було ще питання, що я зателефоную найголовнішій людині, яка мене запрошувала до команди. Від нього теж багато залежало. Потрібно було не просто залишити команду, а знайти заміну. Він погодився, що мені потрібно працювати в УПЛ, та подякував.

– Це Геннадій Буткевич – власник Полісся?

– Так, він багато допомагає Звягелю. Багато залежало від нього. Я йому дуже дякую за це, що він почув мене і відпустив до команди Прем'єр-ліги.

– З Дніпра-1 пішло багато легіонерів, доведеться здебільшого працювати з українськими футболістами. Ви вже маєте уявлення про лідерів, склад команди.

– Я розумію, що команда зараз у гіршому фінансовому та моральному стані. Продали Довбика, але хороші гравці є: Гуцуляк, молоді хлопці.

– Чи не вважаєте, що проблема була в попередньому тренері?

– Та ні. Коли запрошують тренера, а потім кажуть, що це не тренер. Як на мене, це негарно, – розповів Максимов у коментарі Циганик LIVE.

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