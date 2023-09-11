– Контракт не подписан, но переход в СК Днепр-1 – дело времени?

– Ну да, так оно и есть.

– Я знаю, что переговоры продолжались недолго, и вы быстро согласились перейти в СК Днепр-1?

– Я начинал в Днепре, провел там три года. Хорошее было время: мы играли в еврокубках. Для меня это не чужая команда.

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– Как оцените старт Днепра-1 и уровень футболистов?

– Команда очень хорошая. Хорошие футболисты, но было время, когда они надолго уезжали из страны, играли не на своем поле. Это было плохо для команды. Состояние Днепра-1 сейчас не самое лучшее – проиграли те игры, которые хотелось бы выиграть. Они хотели играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы.

– Какой рецепт того, чтобы вывести команду из того состояния, где она сейчас? Был расчет на еврокубки. Как найти мотивацию?

– Самое главное – поднять дух. Чтобы они почувствовали, что жизнь на этом не кончается, нужно двигаться дальше. Всё зависит от тренерского штаба, от команды.

– С руководством Звягеля вы легко договорились? У команды была амбициозная задача выйти в Первую лигу.

– Когда я договорился с Днепром-1, был еще вопрос, что я позвоню самому главному человеку, который меня приглашал в команду. От него тоже многое зависело. Нужно было не просто покинуть команду, а найти замену. Он согласился, что мне нужно работать в УПЛ, и поблагодарил.

– Это Геннадий Буткевич – владелец Полесья?

– Да, он много помогает Звягелю. Многое зависело от него. Я ему очень благодарен за то, что он услышал меня и отпустил в команду Премьер-лиги.

– Из Днепра-1 ушло много легионеров, придется работать с украинскими футболистами. У вас уже есть представление о лидерах, составе команды.

– Я понимаю, что команда сейчас в худшем финансовом и моральном состоянии. Продали Довбика, но хорошие игроки есть: Гуцуляк, молодые ребята.

– Не считаете, что проблема была в предыдущем тренере?

– Да нет. Когда приглашают тренера, а потом говорят, что это не тренер. По-моему, это некрасиво, – рассказал Максимов в комментарии Циганик LIVE.

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