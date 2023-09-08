Друга ліга: перша поразка Максимова, лідер закріпив перевагу, 36-річний Кожанов приніс перемогу дублю Карпат
У п'ятницю відбулося 6 матчів Другої ліги. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Друга ліга, 6 тур
Карпати-2 – Реал Фарма – 2:1
Голи: Фетько, 26, Кожанов, 71 – Барсуков, 56
ВАСТ – Нива В – 1:5
Голи: Крамаренко, 47 – Загорулько, 9, 29, 40, 90+2, Страшкевич, 20
Кудрівка – Локомотив Київ – 3:0
Голи: Н. Волошин, 10, Щедраков, 20, Гармаш, 90+4
МФК Металург-2 – ЮКСА – 0:2
Голи: Матеус, 36, Вава, 57
Скала 1911 – Тростянець – 1:0
Гол: Николишин, 89
Вилучення: Полянський, 54 (Т)
Звягель – Чайка – 0:1
Гол: Музиченко, 71
Нереалізований пенальті: Гуськов, 71 (Ч)
Дубль Карпат здолав Реал Фарму і трохи віддалився від низів турнірної таблиці. Вирішальний гол в активі 36-річного Дениса Кожанова.
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ВАСТ продовжує совї страждання. Цього разу миколаївці поступилися вінницькій Ниві, довівши різницю голів до 2:24. Київський Локомотив втік недалеко – розгромна поразка від Кудрівки і одне очко після 6 турів. ЮКСА здолала другу команду Металурга і очолила таблицю. У битві середняків Скала виявилася сильнішою за Тростянець.
Звягель після надпотужного старту вперше втратив очки. Підопічні Юрія Максимова поступилися Чайці, яка також претендує на високі місця. Все вирішив епізод в середині другого тайму. Гуськов пенальті не реалізував, але відразу пішов кутовий, який замкнув Музиченко – 0:1.
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