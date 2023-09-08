У п'ятницю відбулося 6 матчів Другої ліги. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 6 тур

Карпати-2 – Реал Фарма – 2:1

Голи: Фетько, 26, Кожанов, 71 – Барсуков, 56

ВАСТ – Нива В – 1:5

Голи: Крамаренко, 47 – Загорулько, 9, 29, 40, 90+2, Страшкевич, 20

Кудрівка – Локомотив Київ – 3:0

Голи: Н. Волошин, 10, Щедраков, 20, Гармаш, 90+4

МФК Металург-2 – ЮКСА – 0:2

Голи: Матеус, 36, Вава, 57

Скала 1911 – Тростянець – 1:0

Гол: Николишин, 89

Вилучення: Полянський, 54 (Т)

Звягель – Чайка – 0:1

Гол: Музиченко, 71

Нереалізований пенальті: Гуськов, 71 (Ч)

Дубль Карпат здолав Реал Фарму і трохи віддалився від низів турнірної таблиці. Вирішальний гол в активі 36-річного Дениса Кожанова.

Карпати оголосили про створення скаутського відділу – за селекцію відповідатиме легенда клубу

ВАСТ продовжує совї страждання. Цього разу миколаївці поступилися вінницькій Ниві, довівши різницю голів до 2:24. Київський Локомотив втік недалеко – розгромна поразка від Кудрівки і одне очко після 6 турів. ЮКСА здолала другу команду Металурга і очолила таблицю. У битві середняків Скала виявилася сильнішою за Тростянець.

Звягель після надпотужного старту вперше втратив очки. Підопічні Юрія Максимова поступилися Чайці, яка також претендує на високі місця. Все вирішив епізод в середині другого тайму. Гуськов пенальті не реалізував, але відразу пішов кутовий, який замкнув Музиченко – 0:1.

"На обличчі Девіча була б кров": починав у Динамо 90-х, береже реліквію Белькевича, викриває перевертня з Криму