Першим варіантом для дніпрян був іноземний тренер. СК Дніпро-1 розглядав кандидатури іспанських фахівців, зокрема, Гонсало Гарсію, але той відмовився через страх війни в Україні, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Через це, а також через повернення СК Дніпро-1 до Дніпра, запрошення іноземця стало нереальним. Віце-чемпіон України хотів запросити Дмитра Михайленка, який тренував клуб 3 роки тому, але фахівець відмовився.

Зауважимо, що головним претендентом на посаду наставника СК Дніпро-1 є Юрій Максимов, який працює у друголіговому Звягелі. Тренер вже підтвердив наявність перемовин.

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