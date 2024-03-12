СК Дніпро-1 втримав нічию з ЛНЗ у 21-му турі УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Юрій Максимов пропускав гру через перебір жовтих карток, а його команда не змогла виграти третій з чотирьох матчів другої частини сезону. На старті другого тайму в Ковалівці Олександр Філіппов відкрив рахунок, забивши свій 8-й гол в УПЛ. Більше лише у Владислава Ваната.

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Втім, ЛНЗ швидко відігрався – за черкаську команду забив Хайдін Саліху, завершивши розіграш кутового. Саме підопічні Олега Дулуба більше заслуговували на перемогу, але змарнували чимало моментів. Головний тренер новачка УПЛ небезпідставно може скаржитися на вражаючу нереалізацію.

1:1 – цей рахунок залишив Дніпро-1 на третій позиції УПЛ, але конкуренти мають матчі в запасі. ЛНЗ піднявся на 8-му сходинку.