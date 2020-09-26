"Грали з хорошою командою, молодою, перспективною. Боротьбу не програли. Результатом я, звичайно, незадоволений, але старанням, бійцівськими якостями так.

Перша невдача команди Максимова у відеоогляді матчу Ворскла – Маріуполь

Швидкі заміни? Освіжив, Кулачу також треба хоч колись відпочивати. У нас два основні нападники, але випускаємо й інших. Команда будується, тут же не 11 гравців. Якщо говорити відверто, на перемогу не награли. Могло пощастити, але не вийшло", – наводить слова Максимова офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, полтавці залишилися на вершині турнірної таблиці УПЛ, але тепер лідерство доводиться ділити з Динамо.

Ворскла не змогла переграти Маріуполь і втратила лідерство в УПЛ