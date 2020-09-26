"Играли с хорошей командой, молодой, перспективной. Борьбу не проиграли. Результатом я, конечно, недоволен, но стараниям, бойцовскими качествами да.

Первая неудача команды Максимова в видеообзоре матча Ворскла – Мариуполь

Быстрые замены? Освежил, Кулачк тоже надо хоть когда-то отдыхать. У нас два основных нападающих, но выпускаем и других. Команда строится, здесь же не 11 игроков. Если говорить откровенно, на победу не наиграли. Могло повезти, но не получилось", – приводит слова Максимова официальный сайт Ворсклы.

Напомним, полтавчане остались на вершине турнирной таблицы УПЛ, но теперь лидерство приходится делить с Динамо.

Ворскла не смогла переиграть Мариуполь и потеряла лидерство в УПЛ