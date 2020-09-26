Ворскла та Маріуполь не змогли забити м'яч у поєдинку 4 туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу.

Маріуполь зробив ставку на стандарти, а Ворскла намагалася відповідати стрімкими атаками за участі Кане та Кулача. Команди мали свої моменти, проте жоден з них не вдавалося довести до логічного завершення.

Ворскла не змогла переграти Маріуполь і втратила лідерство в УПЛ

Після перерви були натяки на пенальті в обох карних майданчиках – арбітр мовчав. Зрештою, у протокол потрапив лише хавбек азовців Микита Петерман, який отримав другу жовту картку. 0:0 – Ворскла вперше втратила очки і лише зрівнялася з Динамо на вершині турнірної таблиці УПЛ.