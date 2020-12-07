"Дала красную Степанюку. Если у нашего игрока желтая, постоянно ищут, чтобы вторую найти. И постоянно – красная, красная.

Победный гол Десны на последних секундах в видеообзоре матча против Ворсклы

Решающий штрафной непонятный, честно говоря. Не хочется комментировать. Человек выбегал. Не было штрафного, что они там поднимают? Последние минуты. Фола не было. Просмотрели – фола не было. Человек выбегает, вообще не опасно, она там машет, минуту переиграли", – сказал Максимов в эфире Великого футбола.

Напомним, Десна лишь на последних секундах встречи смогла забить победный гол, воспользовавшись штрафным ударом. Кроме того, на 84-й Ворскла осталась в меньшинстве после удаления Руслана Степанюка, которому Монзуль показала вторую желтую карточку за удар по мячу уже после свистка.

Десна на последних секундах вырвала победу над Ворсклой в скандальной битве за третье место УПЛ