Олександрія у рідних стінах розгромила Ворсклу

Олександрія завдяки дублю Кирила Ковальця та голу Андрія Запорожана з пенальті завдала нищівної поразки Ворсклі (3:0).

Олександрія одразу зі стартовим свистком пішла у атаку, заробивши штрафний вже на першій хвилині – Гречишкін завдав з нього прямого удару, Різник витягнув м'яч з-під стійки, а потім ще й взяв добивання Банади. Євген також отримав можливість відзначитись на 6-й та 11-й хвилинах, однак у першому випадку опорник не встиг на замикання навісу, а в другому пробив головою вище воріт. Над ними ж через дві хвилини з дальньої дистанції вистрілив Запорожан – Ворскла ж взагалі нічим не відповідала, повністю віддавши ініціативу господарям.

Олександрія продовжила тиск і в середині першого тайму, все конкретніше загострюючи гру. Так, на 19-й хвилині голом міг відзначитись Лучкевич, пробивши головою метрів з п'яти, однак Різник врятував полтавців. Втім, Ворскла почала огризатися: так, на 21-й хвилині Луїзао вистрілив з-за меж штрафного повз правий кут, а на 22-й Артур скористався помилкою Паньківа на виході, завдавши удару по порожніх воротах – над поперечиною! За кілька хвилин по цьому у господарів ще й зашкутильгав Банада, якого швидко замінив Ковалець.

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На ігрову ситуацію травма ключового опорника Олександрії не вплинула. "Жовто-чорні" тиснули і тиснули, однак з голом у них ніяк не складалося. Зокрема, на 32-й хвилині Третьяков пробивав з гострого кута під ближню стійку – Різник парирував. На низку атак із заблокованими ударами Ворскла відповіла дальнім пострілом Коломойця, який Паньків витягнув у прекрасному стрибку. Олександрія ж перед свистком на перерву відзначилась моментами Безбородька та Бабогла – перший пробивав з лівого краю штрафного в ближній кут (Різник впорався), а другий головою запустив м'яч вище воріт. Зрештою, на відпочинок команди пішли без забитих голів.

Другий тайм олександрійці розпочали так само, як і перший – з удару Гречишкіна. Цього разу Дмитро потужно вистрілив з лінії штрафного, однак Різник впевнено спіймав м'яч. Тоді господарі змінили тактику, почавши закидувати карний майданчик полтавців навісами, але "зелено-білі" все одно трималися – нічого, крім неточного удару Безбородька головою на 56-й хвилині, "жовто-чорним" створити не вдалося. Тим не менш, вже за хвилину після цього Олександрія заробила пенальті: Сапай збив все того ж Безбородька, рефері вказав на "позначку", а Запорожан пробив з неї у правий кут – Різнику зовсім трішечки не вистачило для сейву.

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Ворсклі могло пощастити з камбеком на 66-й хвилині. Знову полтавцям намагався дати шанс Паньків, який невпевнено вийшов з воріт, дозволивши Васіну завдати удару з лінії штрафного у порожні ворота – і знову м'яч пролетів над поперечиною! На 67-й та 70-й з дистанції також стріляли Артур і Луїзао, але цього разу голкіпер Олександрії зіграв надійно. Покарання за марнотратство пройшло на 75-й: Лучкевич п'яткою викотив пас на Ковальця, який змістився в район напівкола перед карним майданчиком і пробив у правий нижній кут – 2:0!

Після цього футболісти Ворскли опустили руки, а олександрійці, організувавши кілька небезпечних атак, забили третій гол. Вийшло красиво: на 85-й хвилині Гречишкін виконав подачу зі штрафного з правого флангу на дальню стійку, звідки Ковалець ударом головою перекинув Різника – 3:0. Цей гол став останнім у зустрічі.

Таким чином, Олександрія набрала 30 очок, наздогнавши Десну в турнірній таблиці, але залишившись на п'ятій позиції з відставанням від третьої в один заліковий бал. Ворскла, маючи в активі 11 пунктів, продовжує перебування на останній сходинці.

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