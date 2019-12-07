toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Олександрія – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

17:04 64 Читать на русском
Олександрія – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Радість олександрійців / ФК Олександрія

У рамках 17-го туру УПЛ Олександрія розгромила полтавську Ворсклу. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець
 
59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець

Господарі створили чимало моментів у першому таймі, та відкрити рахунок зуміли лише на старті другої половини гри.

Олександрія у рідних стінах розгромила Ворсклу

На 59-й хвилині Сапай збив Безбородька в штрафному майданчику, рефері вказав на "позначку", а Запорожан пробив із неї точно в правий кут. Розвинули свій успіх "жовто-чорні" зусиллями Кирила Ковальця. На 75-й на нього в район напівкола перед карним п'яткою викотив пас Лучкевич, а Ковалець пробив у нижній кут.

А на 85-й хвилині Гречишкін виконав подачу зі штрафного з правого флангу на дальню стійку, звідки Ковалець ударом головою перекинув Різника – 3:0.

blog_ava
Тете всерйоз зацікавив Баварію, – ЗМІ
11:41
2556
Теги
Ворскла Ворскла Олександрія Олександрія Відеоновини Олександрія - Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
47
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук