Олександрія – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У рамках 17-го туру УПЛ Олександрія розгромила полтавську Ворсклу. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Господарі створили чимало моментів у першому таймі, та відкрити рахунок зуміли лише на старті другої половини гри.

Олександрія у рідних стінах розгромила Ворсклу

На 59-й хвилині Сапай збив Безбородька в штрафному майданчику, рефері вказав на "позначку", а Запорожан пробив із неї точно в правий кут. Розвинули свій успіх "жовто-чорні" зусиллями Кирила Ковальця. На 75-й на нього в район напівкола перед карним п'яткою викотив пас Лучкевич, а Ковалець пробив у нижній кут.

А на 85-й хвилині Гречишкін виконав подачу зі штрафного з правого флангу на дальню стійку, звідки Ковалець ударом головою перекинув Різника – 3:0.