Ефектний камбек Зорі у відеоогляді матчу зі СК Дніпро-1 –2:2
У поєдинку 23-го туру УПЛ СК Дніпро-1 розписав бойову нічию з Зорею. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
Команди розпочали обережно і перший небезпечний момент виник лише на 15-й хвилині, коли Гуцуляк увірвався у воротарський правим флангом, хитнув Боля і пробив по центру – Сапутін був на місці. В середині тайму Бошіч вистрілив з далекої відстані і Волинець у стрибку не без проблем парирував. СК Дніпро-1 мав ще мінімум дві можливості розпакувати ворота Зорі, але на перерву команди пішли з нулями на табло.
Зоря зіграла внічию з СК Дніпро-1 – луганці оформили камбек, Кирюханцев забив шедевр, Піхальонок і Сарапій травмувались
Одразу після відпочинку підопічні Максимова повели у рахунку: Адамюк головою замкнув навіс зі штрафного, але Сапутін відбив прямо на голову Сватку. Дніпряни кинулись добивати розгубленого суперника і за 4 хвилин подвоїли: Гуцуляк відгукнувся на передачу з кутового. Вже у наступній атаці Кирюханцев ефектно перекинув сферу через Волинця, а згодом Горбач випередив захисника після прострілу. Бойова нічия, яка не дозволила дніпрянам наздогнати Динамо.