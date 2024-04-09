Команди розпочали обережно і перший небезпечний момент виник лише на 15-й хвилині, коли Гуцуляк увірвався у воротарський правим флангом, хитнув Боля і пробив по центру – Сапутін був на місці. В середині тайму Бошіч вистрілив з далекої відстані і Волинець у стрибку не без проблем парирував. СК Дніпро-1 мав ще мінімум дві можливості розпакувати ворота Зорі, але на перерву команди пішли з нулями на табло.

Зоря зіграла внічию з СК Дніпро-1 – луганці оформили камбек, Кирюханцев забив шедевр, Піхальонок і Сарапій травмувались

Одразу після відпочинку підопічні Максимова повели у рахунку: Адамюк головою замкнув навіс зі штрафного, але Сапутін відбив прямо на голову Сватку. Дніпряни кинулись добивати розгубленого суперника і за 4 хвилин подвоїли: Гуцуляк відгукнувся на передачу з кутового. Вже у наступній атаці Кирюханцев ефектно перекинув сферу через Волинця, а згодом Горбач випередив захисника після прострілу. Бойова нічия, яка не дозволила дніпрянам наздогнати Динамо.