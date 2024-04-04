Максимов проти Шовковського – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 26-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 26-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 27-го по 29 квітня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стане протистояння СК Дніпро-1 і Динамо. Також цікаво буде подивитись на тренерську дуель Юрія Вернидуба і Віктора Скрипника, які нині в чемпіонаті України намагаються вирішити діаметрально протилежні завдання.
27 квітня (субота)
Минай – Чорноморець – 13:00
СК Дніпро-1 – Динамо – 13:00
ЛНЗ – Шахтар – 15:30
Рух – Верес – 18:00
28 квітня (неділя)
Зоря – Оболонь – 13:00
Колос – Олександрія – 15:30
Кривбас – Металіст 1925 – 18:00
29 квітня (понеділок)
Полісся – Ворскла – 18:00
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