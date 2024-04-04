Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.

Матчи 26-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 27-го по 29 апреля включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Изюминкой тура станет противостояние СК Днепр-1 и Динамо. Также интересно будет посмотреть на тренерскую дуэль Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника, которые сейчас в чемпионате Украины пытаются решить диаметрально противоположные задачи.

27 апреля (суббота)

Минай – Черноморец – 13:00

СК Днепр-1 – Динамо – 13:00

ЛНЗ – Шахтер – 15:30

Рух – Верес – 18:00

28 апреля (воскресенье)

Заря – Оболонь – 13:00

Колос – Александрия – 15:30

Кривбасс – Металлист 1925 – 18:00

29 апреля (понедельник)

Полесье – Ворскла – 18:00

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