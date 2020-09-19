Полтавська Ворскла здобула вже третю поспіль перемогу в УПЛ – жертвою полтавців в матчі 3-го туру стала Олександрія. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Ворскла.

Олександрія розпочала набагато активніше, проте Ворскла дочекалась, коли суперник трохи втомиться та повела в рахунку – Степанюк скористався неузгодженістю дій захисників. На початку другого тайму полтавці подвоїли перевагу – Пуцлін замкнув навіс Пердути з правого флангу.

Ворскла впевнено перемогла Олександрію та закріпила лідерство в УПЛ

Таким чином, Ворскла набрала дев'ять очок і залишилась на першій позиції в турнірній таблиці. Олександрія з трьома заліковими балами в активі тримається на восьмій сходинці.