Олександрія – Ворскла – 0:2 – відео голів та огляд матчу
16:44 - Читать на русском
Полтавська Ворскла здобула вже третю поспіль перемогу в УПЛ – жертвою полтавців в матчі 3-го туру стала Олександрія. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Ворскла.
завершено
Руслан Степанюк 24’
Давід Пуцлін 52’
24’ Руслан Степанюк
52’ Давід Пуцлін
Олександрія розпочала набагато активніше, проте Ворскла дочекалась, коли суперник трохи втомиться та повела в рахунку – Степанюк скористався неузгодженістю дій захисників. На початку другого тайму полтавці подвоїли перевагу – Пуцлін замкнув навіс Пердути з правого флангу.
Ворскла впевнено перемогла Олександрію та закріпила лідерство в УПЛ
Таким чином, Ворскла набрала дев'ять очок і залишилась на першій позиції в турнірній таблиці. Олександрія з трьома заліковими балами в активі тримається на восьмій сходинці.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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