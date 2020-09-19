Ворскла після двох звитяг у стартових турах застрибнула на перше місце у турнірній таблиці УПЛ, однак у Олександрії тріумфальна хода полтавців ризикувала завершитись. На КСК Ніка "зелено-білі" не перемагали протягом трьох років, а сьогодні на її трибуни ще й впустили вболівальників. Крім того, господарі бажали реабілітуватися за поразку в Ужгороді, тож матч обіцяв бути цікавим.

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Олександрійці почали активніше, до 10-ї хвилини завдавши трьох ударів по воротах, але жоден з них небезпечним не виявився. Футболістам Ворскли було важко вийти з-під пресингу "жовто-чорних", однак господарям не вдавалося створити істинно гольовий момент – у них виходили лише кроси та вривання у штрафний без загострення. Поступово стартовий тиск підопічних Володимира Шарана здувся, а команда Юрія Максимова перейшла на чужу половину. Моментів у неї також не виникало, однак на 25-й хвилині саме Ворскла відкрила рахунок: Пуцлін виконав подачу з лівого флангу, Дубра вибив її в напрямі на Степанюка, а Руслан, випередивши Бабогла у штрафному, пробив у правий нижній кут – 0:1!

Змісти гри після цього особливо не змінився. Олександрія тиснула зі стандартів та кросів – одну з подач Лучкевич замикав головою метрів з 12-ти, однак м'яч пройшов повз ворота. Ворскла на 31-й хвилині шокувала господарів виходом Кулача віч-на-віч з Паньківим та другим голом, але його справедливо скасували через офсайд. По суті, це був останній серйозний епізод у першому таймі, адже всі наступні хоч і відбулися близько до воріт, однак виявились сумбурними – удари летіли або в небо, або в захисників, а частіше до них просто не доходило. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "зелено-білих".

На старті другого тайму Ворскла захопила контроль над м'ячем, що вилилось у гол на 52-й хвилині – це Пердута увірвався на правий край штрафного та прострілив на дальню стійку, а Пуцлін замкнув. 0:2. Володимир Шаран у відповідь зняв Мишенка, кинувши у бій Третьякова. Олександрія одразу пішла вперед, почала завантажувати м'яч до воріт Різника, однак нічого небезпечного у господарів не виникало аж до 62-ї хвилини – це Грицук перед заміною вистрілив з дистанції, поціливши у поперечину. Володимир Шаран після цього додав до атаки Устименка, Безбородька та Задераку.

В останні 20 хвилин Олександрія відверто окупувала чужу половину поля, однак моменти якщо й були, то слабенькі. На 68-й Безбородько стріляв з-за меж штрафного із серією рикошетоів, після яких м'яч прикотився до рук Різника; ще за хвилину Третьяков отримав пас від Задераки й пробив з центру карного майданчика – повз правий кут! На 70-й Бабогло завдав удару метрів з 30-ти, але вийшло точно в руки голкіперу. Також неточний удар Безбородька після подачі зі стандарту на 84-й – ось, власне, і все, що вдалося господарям в завершальній фазі поєдинку. Ворскла ж могла покарати в контратаці з потужним пострілом Кане, який Паньків парирував перед собою, але добити м'яч в ворота ніхто не зумів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу полтавчан.

Таким чином, Ворскла набрала дев'ять очок і залишилась на першій позиції в турнірній таблиці. Олександрія з трьома заліковими балами в активі тримається на восьмій сходинці.

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