"Я сказав хлопцям, що будемо грати у три захисники. Вони відповіли, що раніше ніколи не грали у таку схему, і навіть тренувань подібних не було. Але за підбором гравців, що у нас є, ми ризикнули і зіграли у три центральні захисники. Якщо враховувати, що це тільки перший матч, то я задоволений.

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Колос теж приїхав грати на перемогу, і кожна команда, граючи проти віце-чемпіона, має подвійне бажання проявити себе. Я дійсно задоволений тим, як команда зіграла. Перший тайм не був яскравим, але після перерви команда проявила себе. Це значить, що у хлопців є сили, і в останні 30 хвилин мені гра сподобалася.

Важка розмова у роздягальні? Там нічого такого не було. Вказав Бабенку і Рубчинському, щоб не так близько підходили до захисників, там і так нікого немає. Сказав, щоб трималися ближче до центру поля, щоб вони між лініями приймали м’яч і розганяли атаку. Сьогодні гра була такою. Наступна буде ще важче. Повторюся, що кожна команда має подвійний настрій на віце-чемпіона країни.

В Полтаві ми грали 3-4-3, а сьогодні зіграли 3-5-2. Дивимось на підбор гравців, які у нас є сильнішими, і ставимо схему у кожній команді. Будемо спілкуватися із хлопцями, як далі грати у три захисники, чи у чотири. Це вже буде у процесі командного спілкування", – наводить слова Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

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