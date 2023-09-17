Юрій Максимов дебютував на посаді головного тренера Дніпра-1 поєдинком проти Колоса. Віце-чемпіони України провалили старт сезону – виліт із єврокубків без жодної перемоги і лише 5 очок у 4-х турах УПЛ. Як наслідок, СК Дніпро-1 перебував у зоні перехідних матчів, хай і мав дві гри в запасі. Що стосується Колоса, то комада Ярослава Вишняка вдало стартувала, але в останніх трьох турах набрала тільки одне очко і забила один гол. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Колос, стартував о 15:00 на Дніпро-Арені. Це була перша гра у Дніпрі – після міжнародної паузи клуб повернувся в рідне місто.

Юрій Максимов довірив місце у воротах Євгену Волинцю, який прийшов влітку саме з Колоса. Досвідчений кіпер остаточно залікував травму і вперше протистояв своїй колишній команді.

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Початок матчу не потішив небезпечними моментами. Нуль моментів на дві команди, зате не бракувало сумбуру і втрат. Хіба на 15-й хвилині підопічні Максимова затисли гостей у штрафному після подачі стандарту – втім, до удару справа так і не дійшла. Зі спробою Гуцуляка без проблем впорався Фесюн. Практично не отримували простору футболісти Дніпра-1. Команда Ярослава Вишняка грамотно все накривала. У Колоса можна згадати невдалий удар Цурікова, після якого м'яч зрізався з ноги і полетів значно вище.

У другій половині тайму гості перехопили ініціативу. Спершу помилився Кравець, який невдало віддав назад. У підсумку м'яч опинився у Велетня, який без роздумів пробив – Волинець на місці. Перспективну контратаку Колоса нейтралізував Сваток, який заблокував удар Салабая. Ще один удар Антона метрів з 10-ти парирував кіпер Дніпра-1. Значно гостріше діяли гості наприкінці тайму, однак перша 45-хвилинка завершилася без голів. Епізодів, вартих уваги, було мінімум, а біля воріт Фесюна взагалі важко щось згадати. Дебютний тайм під керівництвом Юрія Максимова футболісти Дніпра-1 точно не могли занести до свого активу.

Другу половину гри активніше почали господарі, але удари Гуцуляка та Піхальонка були заблоковані. Втім, забив Колос, який реалізував стандарт. На 61-й хвилині Волинець впорався з першим ударом, але проти добивання Антона Салабая вже нічого не зміг вдіяти. 0:1. Все цілком логічно – станом на 63-тю хвилину статистика ударів у площину була красномовною. 0:5 на користь Колоса.

Але перший же удар від господарів у площину став гольовим. На 68-й хвилині Піхальонок відібрав м'яч у Демченка і віддав на Гуцуляка. Олексій першим дотиком прийняв, а другим вгатив від поперечини в сітку. 1:1 – команда Юрія Максимова швидко відігралася.

Після забитого м'яча господарі нарешті додали. Був супермомент у Василя Кравця, який пробив з лінії воротарського. Пробив дуже невдало – туди, де стояв Фесюн. Ще одну атаку організував Лєднєв, який знайшов Філіппова, проте його удар заблокували. На 90-й хвилині Піхальонок заробив право на небезпечний штрафний, який виконав Лєднєв. Пробив дуже невдало – у стінку.

Рахунок 1:1 виявився остаточним. Дніпро-1 набрав 6 очок і довів безвиграшну серію в УПЛ до 4-х матчів. Така ж ситуація у Колоса, але ковалівці перебувають у кращому турнірному становищі – 9 балів проти 6-ти у дніпрян. Щоправда, команда Максимова зіграла тільки 5 матчів, тоді як Колос – 7.

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