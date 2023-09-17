СК Дніпро-1 та Колос не змогли виявити сильнішого у матчі 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри СК Дніпро-1 – Колос на "Футбол 24".

Колос у першій половині був гостріший, але Волинець врятував у досить непростих епізодах. Саме ковалівці повели в рахунку на 61 хвилині – Салабай досить незграбним ударом в падінні через себе переправив м'яч у ворота.

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Втім, СК Дніпро-1 вирівняв становище досить швидко – Гуцуляк отримав передачу Піхальонка в штрафному та потужним ударом від поперечки не залишив Фесюну шансів. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 1:1.