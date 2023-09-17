"Я сказал ребятам, что будем играть в три защитника. Они ответили, что раньше никогда не играли в такую схему, и даже тренировок подобных не было. Но по подбору игроков, что у нас есть, мы рискнули и сыграли в три центральных защитника. Если учитывать, что это только первый матч, то я доволен.

Шедевр Гуцуляка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Колос – 1:1

Колос тоже приехал играть на победу, и каждая команда, играя против вице-чемпиона, имеет двойное желание проявить себя. Я действительно доволен тем, как команда сыграла. Первый тайм не был ярким, но после перерыва команда проявила себя. Это значит, что у ребят есть силы, и в последние 30 минут мне игра понравилась.

Тяжелый разговор в раздевалке? Там ничего такого не было. Указал Бабенко и Рубчинскому, чтобы не так близко подходили к защитникам, там и так никого нет. Сказал, чтобы держались ближе к центру поля, чтобы они между линиями принимали мяч и разгоняли атаку. Сегодня игра была такой. Следующая будет еще тяжелее. Повторюсь, что каждая команда имеет двойной настрой на вице-чемпиона страны.

В Полтаве мы играли 3-4-3, а сегодня сыграли 3-5-2. Смотрим на подбор игроков, которые у нас сильнее, и ставим схему в каждой команде. Будем общаться с ребятами, как дальше играть в три защитника, или в четыре. Это уже будет в процессе командного общения", – приводит слова Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Днепр-1 потерял очки с Колосом в дебютном матче Максимова – безвыигрышная серия в УПЛ продолжается