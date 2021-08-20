Ворскла здобула впевнену перемогу в матчі 5-го туру чемпіонату України проти Металіст 1925. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Ворскла – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Ворскла вийшла вперед наприкінці першого тайму – це Чеснаков після скидки Скляра вишукано пробив у кут воріт з лівої. Друга половина розпочалась із грандіозного сейву Різника, який відбив пенальті у виконанні Батюшина.

Ворскла впевнено переграла Металіст 1925, здобувши третю поспіль домашню перемогу – полтавці обійшли Динамо

Через 10 хвилин Металіст 1925 таки забив, щоправда у власні ворота. Ткачук намагався перервати простріл з флангу, проте пробив по власним воротам. Полтавці були близькі до розгромної перемоги, але Кане з убивчої позиції не зміг пробити повз кіпера.

Таким чином, Ворскла набрала 11 очок та піднялась на 2 сходинку – попереду лише Десна. Металіст 1925 з 6 пунктами розташувався на 7 позиції.