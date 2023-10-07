"Треба йти у гору в турнірній таблиці, щоб нас не недооцінювали, а розцінювали, як команду, котра боротиметься за медалі чемпіонату. Дуже добре, що сьогодні забили швидкий гол. Філіппов скористався своїм шансом, і я задоволений його грою. Далі будемо прогресувати.

Епічний автогол у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Верес – 2:0

Гра Філіппова? Він тривалий час не грав – у нього була травма в Бельгії, потім виступав у Латвії. Думаю, що для нас це важливий гравець і нападник. Він цілком нормально вписується у нашу гру, але у першу чергу нападник повинен забивати голи", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що дніпряни обіграли Верес (2:0). Віце-чемпіон України наразі сьомий з 15 очками.

СК Дніпро-1 з дебютним голом Філіппова здолав Верес – скасований пенальті, курйозний автогол і сум за Віртом