СК Дніпро-1 здобув впевнену перемогу над Вересом у матчі 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри СК Дніпро-1 – Верес на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 міг повести в рахунку на 9-й хвилині, але удар Філіппова прийняла на себе стійка. Нападник не здався та досить швидко забив, класно прибравши суперника на замаху і закрутивши м'яч з гострого кута – воротар не встиг зреагувати.

СК Дніпро-1 з дебютним голом Філіппова здолав Верес – скасований пенальті, курйозний автогол і сум за Віртом

А в середині першого тайму Вовченко подвоїв перевагу дніпрян – захисник Вереса невдало намагався вибити м'яч, примудрившись переправити його у ворота за недосяжною траєкторією. Була ще дальня спроба Піхальонка, а в другому таймі Лєднєв не зміг реалізувати вихід віч-на-віч. Піхальонок у схожому епізоді пробив у Паста, тож СК Дніпро-1 здобув впевнену перемогу.