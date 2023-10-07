"Надо идти в гору в турнирной таблице, чтобы нас не недооценивали, а расценивали, как команду, которая будет бороться за медали чемпионата. Очень хорошо, что сегодня забили быстрый гол. Филиппов воспользовался своим шансом, и я доволен его игрой. Дальше будем прогрессировать.

Эпичный автогол в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Верес – 2:0

Игра Филиппова? Он длительное время не играл – у него была травма в Бельгии, потом выступал в Латвии. Думаю, что для нас это важный игрок и нападающий. Он вполне нормально вписывается в нашу игру, но в первую очередь нападающий должен забивать голы", – цитирует Максимова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, что днепряне обыграли Верес (2:0). Вице-чемпион Украины пока седьмой с 15 очками.

СК Днепр-1 с дебютным голом Филиппова одолел Верес – отмененный пенальти, курьезный автогол и печаль по Вирту