"Нам треба було від чогось відштовхнутися, а цей матч був за шість очок, адже і нам, і Зорі дуже потрібна була перемога. Десь, можливо, нам пощастило, що луганці минулого четверга грали єврокубковий матч, де залишили багато сил. Але в цілому скажу, що першому таймі ми грали дуже непогано – був і контроль м’яча, і гол забили. Після перерви не вистачало нам остаточно довести результат до перемоги, хоча в цілому ми контролювали ситуацію.

Дебютна перемога Максимова на чолі віце-чемпіона України у відеоогляді матчу Зоря – СК Дніпро-1 – 0:1

У Зорі зараз також новий тренер. Він хороший фахівець і хочеться побажати команді успіхів в єврокубках. Приємно за Данченка, котрий переніс таку важку хворобу, але команда його не кинула, що каже про те, що там є хороший колектив.

Чому вирішив поставити Когута на позицію центрфорварда? Він фізично міцний, високого зросту. Добре діє при стандартах, і біля чужих воріт, і у наших добре захищається. Мобільний футболіст, грає з бажанням, накриває суперників. Замінили його, тому що людина віддала усі сили в грі – це найголовніше, а не просто так виходила на футбольне поле", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 вистраждав дебютну перемогу для Максимова, здолавши Зорю – повернення лідера, який пережив зупинку серця