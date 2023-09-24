СК Дніпро-1 повів у рахунку на 24 хвилині. Рубчинський заскочив у штрафний з лівого флангу та віддав передачу на набігаючого Когута, який вгатив м'яч у сітку воріт. Зоря відповіла небезпечною передачею Герреро, але Вантуху трошки не вистачило, аби дістатись до м'яча.

СК Дніпро-1 вистраждав дебютну перемогу для Максимова, здолавши Зорю – повернення лідера, який пережив зупинку серця

Панамець створив ще один момент, тепер для Антюха, але екс-хавбек Динамо теж не зміг забити. СК Дніпро-1 претендував на пенальті на старті другого тайму, але Монзуль вирішила не призначити 11-метровий за влучання м'яча у руку Джордана з близької відстані. Втім, більше команди не забивали, тож суддя зафіксувала першу перемогу Юрія Максимова на чолі СК Дніпро-1.