"У Дмитра Мацапури важке пошкодження. Там максимально неприємний букет: "хрести", меніск та хрящі. Зараз є ймовірність, що хлопцю знадобиться друга повторна операція.

"Зорю не пустили в Київ, і гравці спали до 5-ї ранку в автобусі": журналіст шокував організаційними провалами луганців

Данченку потрібно робити тести і дуже обережно підводити його до навантажень після процедури на серці. Це теж ситуація, яка зараз не вирішиться.

У Івана Головкіна проблеми з литковим м'язом. Чому його немає в заявці – це питання для мене, тому що ця людина купувалась для підсилення команди.

У Максима Сміяна також є певні нюанси зі здоров'ям, але глобально на нього не розраховують. Хоча ця людина грала у ван Леувена в перших матчах єврокубків", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше головний тренер Зорі Ненад Лалатовіч заявляв, що за всю свою кар'єру не бачив такої кількості травмованих гравців.

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