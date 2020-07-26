Макгрегор похизувався непоганими футбольними навичками та отримав несподівану пропозицію від Рамоса

Макгрегор вирішив спробувати свої сили у футболі та довів, що володіє гарматним ударом не тільки з лівої руки.

Рамос забив гол та скопіював Макгрегора – гравці збірної України відреагували, а чемпіон UFC оцінив тролінг

У відео в Instagram ірландець кілька разів пробив по воротах – одного разу голкіпер впорався з ударом, ще один удар влучив у стійку. Інші 3 постріли влучили у ціль. Макгрегор одразу запитав у Серхіо Рамоса, що він думає з приводу його футбольних навичок.

Іспанець не забарився з відповіддю: "Вищий клас. Не хочеш потренуватися з Реалом? Чекаємо в будь-який час".

Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки