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Макгрегор похизувався непоганими футбольними навичками та отримав несподівану пропозицію від Рамоса

01:00 - Читать на русском
Макгрегор похизувався непоганими футбольними навичками та отримав несподівану пропозицію від Рамоса
Серхіо Рамос та Конор Макгрегор / фото з відкритих джерел

Знаменитий боєць UFC Конор Макгрегор записав відповідь для капітана Реала Серхіо Рамоса, продемонструвавши гарматні удари по воротах.

Макгрегор вирішив спробувати свої сили у футболі та довів, що володіє гарматним ударом не тільки з лівої руки.

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У відео в Instagram ірландець кілька разів пробив по воротах – одного разу голкіпер впорався з ударом, ще один удар влучив у стійку. Інші 3 постріли влучили у ціль. Макгрегор одразу запитав у Серхіо Рамоса, що він думає з приводу його футбольних навичок.

Іспанець не забарився з відповіддю: "Вищий клас. Не хочеш потренуватися з Реалом? Чекаємо в будь-який час".

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Теги
Конор Макгрегор Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини
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